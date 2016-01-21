Полторак: СНБО в феврале примет реформу ВСУ до 2020 года
Министр обороны Украины Степан Полторак ожидает, что Совет национальной безопасности и обороны уже в феврале примет Государственную программу реформирования развития Вооруженных Сил Украины до 2020 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.
«Сейчас у нас на выходе находится основной стратегический документ – Стратегический оборонный бюллетень, и параллельно мы завершаем работу над Государственной программой реформирования развития ВСУ до 2020 года», - заявил он.
Читайте такжеПолторак: реформирование Минобороны и ВСУ на основе лучших армий мира является одним из приоритетов
«Я думаю, что в феврале месяце на СНБО эта программа будет принята, и мы приступим к практическому выполнению. Мы планируем реформировать министерство обороны в течение 3 лет, Генштаб ВСУ - еще плюс 2 года. Таким образом, общее реформирование должно завершиться к концу 2020 года», - подчеркнул Полторак.
«Мы планируем, что в феврале месяце мы завершим отработку всех стратегических документов», - добавил министр.