Полторак: СНБО в феврале примет реформу ВСУ до 2020 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«Сейчас у нас на выходе находится основной стратегический документ – Стратегический оборонный бюллетень, и параллельно мы завершаем работу над Государственной программой реформирования развития ВСУ до 2020 года», - заявил он.

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«Я думаю, что в феврале месяце на СНБО эта программа будет принята, и мы приступим к практическому выполнению. Мы планируем реформировать министерство обороны в течение 3 лет, Генштаб ВСУ - еще плюс 2 года. Таким образом, общее реформирование должно завершиться к концу 2020 года», - подчеркнул Полторак.

«Мы планируем, что в феврале месяце мы завершим отработку всех стратегических документов», - добавил министр.