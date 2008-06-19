У Тимошенко поздравят создание новой коалиции

Блок Юлии Тимошенко другой коалиции создавать не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он подчеркнул, что «мы стояли у истоков этой сложной ситуации» и в случае создания новой коалиции «мы уйдем в оппозицию».

При этом он добавил: «Мы поздравим создание новой коалиции».