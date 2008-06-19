Ющенко доказывает, что последовательный

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что политическая ситуация не должна влиять на создание для участников дорожного движения безопасных условий передвижения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины – Уполномоченный Президента по вопросам контроля над деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН, комментируя отказ ВР принять соответствующий законопроект.

«Глава государства уверен, что политические страсти в парламенте не должны стать преградой в создании для участников дорожного движения безопасных условий передвижения и защите их прав и законных интересов», – он.

И.ПУКШИН заверил, что решение проблем обеспечения безопасных условий для участников дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, а также повышения эффективности влияния на дисциплину участников дорожного движения находятся на постоянном контроле у Президента Украины.

Он напомнил, что эффективным средством в реализации такой политики главы государства должно было стать принятие Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», поданного Президентом Украины в парламент. Однако, по словам И.ПУКШИНА, необоснованная позиция Верховной Рады Украины относительно решения проблем, связанных с безопасностью дорожного движения, и результаты рассмотрения данного законопроекта 17 июня 2008 года помешали введению эффективных мер для решения указанных проблем.

И.ПУКШИН подчеркнул, что глава государства последователен в своей позиции, и с целью устранения недостатков в обеспечении безопасности дорожного движения 17 июня 2008 года подписал Указ «О дополнительных мерах по предотвращению дорожно-транспортных происшествий». Заместитель главы Секретариата пояснил, что к подписанию этого документа Главу государства побудил ряд причин. В частности, за последний месяц в Украине был зарегистрирован целый ряд дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Кроме того, беспокоит вызывающее поведение водителей, совершивших ДТП. По словам И.ПУКШИНА, не в последнюю очередь это стало следствием пребывания водителей в состоянии алкогольного опьянения. Все эти факты вызвали сильное возмущение среди общественности, о чем свидетельствуют многочисленные обращения к Президенту Украины, его Секретариату, а также сообщения в СМИ.

Во-вторых, отметил И.ПУКШИН, своим указом глава государства обращает внимание на целесообразность определения как приоритета в работе Государственной автомобильной инспекции и ее работников предоставление помощи участникам дорожного движения, в том числе защиту их прав и законных интересов.

В-третьих, добавил заместитель главы Секретариата Президента, В.ЮЩЕНКО видит насущную необходимость во внедрении современных технических средств контроля над дорожным движением. По его словам, Президент убежден в низкой эффективности стационарных постов дорожно-патрульной службы, которые на данное время уже не выполняют своих непосредственных функций.

И.ПУКШИН также сообщил, что В.ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость осуществления решительных мер, направленных на выявление и прекращение злоупотреблений работников Государственной автомобильной инспекции.

Как сообщал УНИАН, 17 июня ВР отказалась поддержать во втором чтении законопроект, которым предусматривалось усовершенствовать регулирование отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

"За" принятие данного проекта закона проголосовали только 223 народных депутата из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР также отказалась направить данный проект закона на повторное второе чтение. Такое предложение поддержали лишь 224 народных депутата из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

Ни в одном голосовании не принимали участия фракции меньшинства – Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, комментируя результаты голосования, отметил, что этот законопроект не касается политических вопросов, поэтому было бы целесообразно, чтобы его поддержали все фракции. «Речь сегодня идет не о том, что мы боремся за политический закон, и не о том, что боремся за политические партии. Политические призраки затмили любой здравый смысл», - сказал спикер.