Порошенко и Давутоглу определили направления укрепления стратегического партнерства между странами

Как сообщает пресс-служба президента Украины, встреча состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Порошенко выразил Давутоглу соболезнования в связи с гибелью людей в результате ряда недавних террористических атак на территории страны.

Порошенко и Давутоглу отметили, что перед Украиной и Турцией, как перед настоящими стратегическими партнерами, стоит амбициозная повестка дня в 2016 году. В этом контексте стороны обсудили состояние подготовки ряда важных двусторонних мероприятий, прежде всего, пятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое состоится в Анкаре, а также визита главы турецкого правительства в Украину.

Читайте такжеПорошенко во время экономического форума в Давосе будет просить расширение финансирования МВФ – эксперт

Стороны также обсудили вопросы, связанные с экономической агрессией России относительно обеих стран. По мнению собеседников, введенные Российской Федерацией ограничения являются не только безосновательными, но и противоречащими нормам международного права и обязательствам РФ в ВТО.

Давутоглу отметил высокую динамику преобразований в Украине и выразил готовность способствовать украинской стороне в дальнейшем внедрении реформ.

Лидеры двух государств обменялись мнениями о деоккупации Крыма и Донбасса. Премьер-министр Турции подтвердил неизменную поддержку его страной суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признаных границ. Собеседники согласились с тем, что возвращение Крыма Украине позволит не только восстановить законный статус полуострова, но и прекратить нарушение прав человека оккупационными властями, а также его опасную милитаризацию.

Читайте такжеЯресько обсудила с Минфином США шаги для получения третьей кредитной гарантии на $1 миллиард

Стороны также обсудили ситуацию в Черноморском и Ближневосточном регионах и договорились усилить координацию с целью противостояния общим внешним вызовам и угрозам.