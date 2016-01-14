Давутоглу: за терактом смертника ИГ в Стамбуле стоят "тайные акторы"

Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, сообщает Daily Sabah.

"Тайные акторы стоят за атакой в Стамбуле", - заявил Давутоглу отметив, что силы безопасности Турции пытаются отыскать тех, кто использовал ИГ в качестве "субподрядчика".

Также Давутоглу обвинил режим сирийского президента Башара Асада в открытом сотрудничестве с террористической организацией и сообщил, что боевики ИГ были переведены на север Сирии для борьбы с умеренной оппозицией при помощи режима Асада.

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Также премьер Турции отметил, что "некоторые страны мешают ВВС Турции осуществлять авиаудары по позициям ИГ" имея в виду то, что ВВС России, как представляется, защищает ИГ в пределах воздушного пространства Сирии.

Давутоглу также заявил, что турецкие силы безопасности задержали еще четырех подозреваемых в связи со смертельным взрывом в Стамбуле. В целом, в связи со взрывом были задержаны пятеро подозреваемых.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в центре Стамбула совершил сирийский террорист-смертник.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, ранены 15.

Также следствие в Турции установило, что сирийский террорист-смертник, который совершил террористическую атаку в центре Стамбула на площади Султанахмет, был 1988 года рождения.