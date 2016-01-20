The Washington Post: Российские авиаудары сработали в достаточной мере, чтобы поставить под сомнение мирные переговоры

Военное вмешательство России в Сирии, наконец, приносит реальные успехи сирийским правительственным силам. Ситуация на поле боя склонилась в пользу президента Башара аль-Асада, и теперь у администрации Обамы гораздо меньше шансов урегулировать войну путем переговоров.

Об этом пишет Лиз Слай в статье "Российские авиаудары сработали – в достаточной мере, чтобы поставить под сомнение мирные переговоры", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Эти успехи совсем небольшие, полученные с трудом, и в свете природы этой войны, они ни о чем не говорят.

Три с половиной месяца постоянные авиаудары приходились, в основном, на оппозицию правительству Асада, которую поддерживал Запад. Их оказалось достаточно, чтобы уничтожить любую вероятность того, что Асад будет свергнут вследствие почти пятилетнего восстания против его правления. Успех также ставит под сомнение возможность проведения осмысленных переговоров о прекращении конфликта, поскольку теперь Асад и его союзники, кажется, убеждены, что смогут победить.

"Сегодняшняя ситуация в Сирии, безусловно, не способствует переговорам", - сказала Лина Хатиб из аналитического центра Arab Reform Initiative (Париж).

Мирные переговоры, которые должны были начаться в Женеве на следующей неделе, уже сейчас под вопросом, из-за споров между Россией и Соединенными Штатами о том, кого необходимо приглашать.

Мирные переговоры, которые должны были начаться в Женеве на следующей неделе, уже сейчас под вопросом, из-за споров между Россией и Соединенными Штатами о том, кого необходимо приглашать.

Россия и сирийское правительство выступают против списка делегатов от оппозиции, которую поддерживает США. Он был составлен в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в прошлом месяце, и включает в себя представителей некоторых из основных повстанческих групп, но Россия и сирийское правительство заявляют, что не станут вести переговоры с людьми, которых считают "террористами". Вместо этого, Россия пытается включить в переговоры группу утвержденных правительством оппозиционеров, которые остались верны Асаду, а также сирийских курдов, которые ведут несколько иную войну от своего имени в северо-восточной Сирии.

В понедельник представитель ООН Фархан Хак заявил журналистам в Нью-Йорке, что спецпредставитель ООН по Сирии, Стаффан де Мистура не станет рассылать приглашения на переговоры, пока Россия и США не договорятся о том, кто должен представлять оппозицию. Он не исключает, что переговоры могут быть отложены на более поздний строк.

Ожидается, что госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров попытаются урегулировать разногласия в среду на заседании в Цюрихе, за пять дней до запланированного начала переговоров.

Даже если списки приглашенных будут согласованы, абсолютно неясно, согласится ли оппозиция участвовать, если со стороны России или Сирии не последует никакого жеста, демонстрирующего, что они добросовестно ведут переговоры. Группа из 33 повстанческих группировок на прошлой неделе выступила с заявлением о том, что не присоединится к переговорам, пока российские и сирийские военные самолеты не перестанут стрелять по гражданским объектам, не будут освобождены политические заключенные и пока не будет отправлена гуманитарная помощь в осажденные города, как Мадайя, где люди умирают от голода.

Оппозиция также хочет ясности повестки дня на переговорах, которые официально должны проходить по формуле, выработанной Россией и США в Женеве в 2012 году, в то время, когда вероятной казалась победа повстанцев, и одобренной на собрании мировых держав в Вене в конце прошлого года.

Женевский процесс никогда не ставил условием отказ Асада от власти, но оппозиция и США заявили, что всегда считали это целью переговоров.

Почти четыре года спустя, сирийские войска и их союзники завоевывают территорию на нескольких фронтах на севере, юге и в центре страны при поддержке российских авиаударов. Больше нет оснований для отставки Асада, и Соединенные Штаты перестали на этом настаивать.

Аналитики говорят, что нет никаких причин полагать, что российское или сирийское правительство пойдет на уступки, до или во время переговоров.

Похоже, сказала Хатиб, что российское и сирийское правительство намерены выиграть время для того, чтобы продолжить изматывать оппозицию.

"Стратегия России заключается в том, чтобы ослабить сирийскую оппозицию вплоть до ее исчезновения, чтобы в будущем Россия могла заявить, что вести переговоры не с кем", - сказала она.

Если переговоры не состоятся в ближайшее время, это станет серьезным ударом по основному направлению внешней политики администрации Обамы.

Если переговоры не состоятся в ближайшее время, это станет серьезным ударом по основному направлению внешней политики администрации Обамы. Иранская ядерная сделка в настоящее время находится на стадии реализации, поэтому прекращение кровопролития в Сирии стало одной из приоритетных задач его администрации.

Американские чиновники признают, что другие цели внешней политики, включая уничтожение ИГ и пресечение потока беженцев из Сирии, не могут быть реализованы, если не прекратить войну, которая забрала жизни 250 тысяч человек и вынудила стать переселенцами 1 миллион человек.

Теперь, вполне вероятно, кровопролитие продолжится, поскольку проправительственные силы попытаются воспользоваться ослаблением повстанческих сил.

Российское вмешательство в октябре прошлого года началось не лучшим образом. Изначально попытки сирийских правительственных сил продвинуться под прикрытием российской авиации пресекались натиском десятков противотанковых ракет, которые США и их арабские союзники поставляли проверенным группам. Вмешательство началось после того, как успехи повстанческих сил поставили под сомнение судьбу Асада, и, казалось, оно было предназначено для усиления его шаткого положения у власти.

В этом смысле, авиаудары сработали. С тех пор, по словам повстанцев, поставки ракет уменьшились, а интенсивность авиаударов неуклонно увеличивалась. Удары российских военных самолетов по путям снабжения из Турции перекрыли доступ к оружию, продуктам питания и гуманитарной помощи, рассказали повстанцы.

В то же время, сирийские войска продвинулись по нескольким ключевым направлениям. После того, как они выбили повстанцев из ряда деревень возле турецкой границы в провинции Латакия, на прошлой неделе они отбили город Салма, который был в руках повстанцев в течение почти трех лет. Сирийские войска продвигаются к ключевому городу Алеппо и начали оттеснять повстанцев в некоторых их опорных пунктах на юге Сирии.

Сирийские войска продвигаются к ключевому городу Алеппо и начали оттеснять повстанцев в некоторых их опорных пунктах на юге Сирии.

Даже если переговоры все же состоятся, сложно представить, как они могут привести к конструктивному решению, когда баланс сил на местах и на политической арене так решительно сместился в пользу Асада и его союзников, сказал Джефф Уайт, военный аналитик Вашингтонского института ближневосточной политики.

"В нынешних военных условиях, у сильной стороны нет никаких причин договариваться о взаимовыгодном решении. Более сильная сторона пойдет на переговоры, чтобы диктовать свои условия", - сказал он.

"И переговоры либо провалятся, потому что присутствующие там оппозиционные силы откажутся стать частью решения, которое потребует, чтобы они сдались, либо люди в Сирии просто скажут: раз так, мы продолжаем бороться", - добавил он.