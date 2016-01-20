Проблема уходящих президентов

Сбылась мечта Владимира Путина. Он стал напрямую обсуждать судьбы Европы и Ближнего Востока с Бараком Обамой. Без посредников. Дальнейшие встречи Нуланд и Суркова, Керри и Лаврова всего лишь развитие неких достигнутых договоренностей между уходящими лидерами.

Попробуем понять, о чем могут договориться США и Россия в нынешних условиях, когда Вашингтон уверенно начал экспорт углеводородов, а Москва находится в «предынфарктном состоянии» от нефтяных цен.

Соединенные Штаты к окончанию второго президентского срока Барака Обамы имеют несколько неоднозначные позиции. С одной стороны, США крепко удерживают пальму технологического лидерства, задавая тон в проектах человечества по освоению космоса и формированию новой промышленности будущего на основе 3D-принтинга. Американские технологии и компании перевернули мировую энергетику, ускорив конец нефтегазовой эпохи сланцевой революцией. Ныне Соединенные Штаты активно осваивают солнечную энергетику, термоядерный синтез и массу других энерготехнологий, позволяющих обходится без столь привычных человечеству угля, нефти и газа. Американская военная машина не знает аналогов в мире и может при необходимости вести несколько войн на разных театрах боевых действий, а также обеспечить высадку американского десанта в любой точки планеты менее чем за сутки.

Американская военная машина не знает аналогов в мире и может при необходимости вести несколько войн на разных театрах боевых действий, а также обеспечить высадку американского десанта в любой точки планеты менее чем за сутки.

С другой стороны, многие внутренние проблемы, включая миграцию, здравоохранительную систему, социальную поддержку населения продолжают оставаться в неоднозначном состоянии.

Но самым слабым местом администрации Обамы оказалась внешняя политика. США так и не смогли выполнить свои гарантии Украине по Будапештскому меморандуму. Вместо жесткого противостояния с путинской Россией после того, как Кремль отбросив все международные нормы и правила начал открытую агрессию на Донбассе и гибридную войну против Европы, Белый Дом выбрал стратегию медленного удушения от экономических санкций. При этом параллельно ускоряя условия для нового нефтяного дна. Более того, администрация Обамы не смогла удержать страны Северной Африки и Ближнего Востока от многих внутренних революций, которые привели к власти исламистов. После долгих лет пребывания в Афганистане и Ираке, США так и не смогли качественно улучшить ситуацию с развитием институтов государства и системы безопасности в этих странах.

Как результат, в политическом плане Соединенные Штаты сократили свое влияние и в Восточной Европе, и в Северной Африке, и на Ближнем Востоке, и в Азии. Американский президент-миротворец не смог предложить миру план выхода из самого острого кризиса безопасности за последние несколько десятков лет. Ныне администрация Обамы пытается хотя бы не усугубить существующий уровень эскалации с путинской Россией и не ввергнуть мир в цепь региональных конфликтов, и в перспективе, глобального конфликта с неизвестными последствиями. Самое парадоксальное, что у нынешних основных претендентов на Белый дом после Обамы – Хиллари Клинтон и Дональда Трампа нет четких планов относительно того, как полностью нейтрализовать режим Путина и, главное, что делать с Россией после смены власти.

Если взглянуть на РФ, то в нынешнем году в стране с большой долей вероятности последует смена власти либо путем нового консенсуса внутренних элит (сценарий «табакеркой по голове»), либо путем тихого досрочного ухода Путина с передачей власти группе, согласованной с Западом.

Если взглянуть на РФ, то в нынешнем году в стране с большой долей вероятности последует смена власти либо путем нового консенсуса внутренних элит (сценарий «табакеркой по голове»), либо путем тихого досрочного ухода Путина с передачей власти группе, согласованной с Западом. Путин, конечно же, может пытаться играть до конца, но тогда игра тоже долго не продлиться (максимум 2-3 года) и, вполне вероятно, завершиться в стиле Хусейна, Каддафи и Милошевича для нынешнего хозяина Кремля.

По последним оценкам российских экономистов и чиновников, валютных и финансовых запасов РФ осталось менее 100 миллиардов долларов. В лучшем случае их хватит до конца нынешнего года. В худшем – до середины. Российская экономика уже сейчас остановилась. Импортозамещение не работает. Основная экспортная сфера – нефтегазовая добыча и переработка – в глубоком нокауте от падения цены «черного золота» ниже 30 долларов за баррель. Выше в ближайший год, скорее всего не будет по причине выхода на экспортный рынок тех же США и Ирана, а также жесткого демпинга со стороны саудитов. Протестные настроения в России активизируются. В прошлом году в РФ трудовых протестов было на 40% больше, чем в предыдущие годы. В этом протестная активность будет еще выше. Обвал рубля активно продолжается и его дно никто не рискует предсказать. Уже сейчас он достиг показателя в 80 рублей за доллар. Не исключено, что совсем скоро мы увидим и 100.

На этом фоне, российские власти подписывают соглашение об отсутствии двойного налогообложения с Гонконгом. Это означает, что в Кремле практически началась финансовая эвакуация по выводу максимальных средств с тонущего корабля российской государственности.

В таких условиях у России и Путина попросту нет никаких ресурсов на любые формы противостояния, даже на позиционную войну на Донбассе с раскачкой внутриполитической ситуации в Украине. До окончательного мата Кремлю осталось пара ходов.

На этом фоне происходит сначала длительный разговор Обамы и Путина, потом встреча Нуланд и Суркова, а потом – разговор Керри и Лаврова с договоренностью о встрече 20 января в Цюрихе. О чем можно договариваться, сопоставляя позиции США и России?

Очень вероятно, что уходящие президенты договорились о снятии эскалации перед и во время их ухода. Для Обамы это означает сохранение и передачу контроля над ситуацией следующему хозяину Белого Дома. Для Путина это означает возможность сохранения личной безопасности, состояния, пусть и в сокращенном виде, а также уход от ответственности за все совершенные преступления. Для России это будет означать выход с аннексированных территорий (сначала Донбасс, потом – Крым). Завершение всех ближневосточных военных компаний. Радикальная смена властной команды. При этом США попытаются помочь сохранить РФ в нынешнем виде, опасаясь развала второго по своему арсеналу ядерного государства с непредсказуемым населением и элитами. Вашингтону надо успеть выстроить фигуры перед крупной геополитической партией с Китаем, где главным призом будет Европа. При этом в задачи США входит не допустить резкого усиления Китая за счет стремительного обвала РФ.

Об этом, скорее всего, попытались договориться уходящие президенты. Имеет ли такое предположение право на жизнь – покажет первый квартал нынешнего года.