Новыми владельцами Киевского речного вокзала оказались Шуфрич и Бродский – "Схемы"

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает радио "Свобода". По данным информационного ресурса Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Smida, 24% акций ПАО «Киевский речной порт», которое владеет зданием речного вокзала, принадлежит белизской фирме Aerotrade solutions inc. Ее представитель Андрей Савчук был финансовым директором Киевского представительства «Торговый дом «Жидачевский бумажный комбинат», а также финансовым директором концерна «Основа» с орбиты Михаила Бродского. Этот же Андрей Савчук в 2002 году был кандидатом в народные депутаты от партии Бродского «Яблоко».

Директором самого ПАО «Киевский речной порт» является Сергей Бойко, он же – руководитель киевской региональной организации «Партии свободных демократов» Михаила Бродского.

Михаил Бродский в телефонном комментарии подтвердил «Схемам», что имеет прямое отношение к ПАО «Киевский речной порт», является акционером общества.

«Да, мы покупали акции у Сергея Максимова. «Зашли» акционерами где-то с полгода назад. Мы видим развитие речного порта. В этом здании было два ресторана, а также он работал как сам вокзал для туристов для прогулок по Днепру. Мы до сих пор видим, что работать он должен в двух направлениях – рестораны и вокзал. Пока рано говорить о чем-то конкретно, концепцией занимается мой сын Юрий», – отметил Михаил Бродский. Однако стоимость сделки по покупке здания не назвал.

25% акций ПАО «Киевский речной порт» принадлежит ООО «Современное партнерство». Экс-директором ООО «Современное партнерство» был Виктор Сидорук – помощник депутата Нестора Шуфрича.

ООО «Сан гален холдинг», которое владеет еще 25% акций ПАО «Киевский речной порт» тоже, вероятно, компания, приближенная к Нестору Шуфричу. Фирма имеет общий телефон с Международным благотворительным фондом «Музей истории воздухоплавания и авиации имени Сикорского», соучредителем которого является ныне покойная мать Нестора Шуфрича Мария Шуфрич.

Комментарий Нестора Шуфрича пока взять не удалось – он не отвечает на телефонные звонки.

Отмечается, что это не первый совместный бизнес Нестора Шуфрича и Михаила Бродского. По данным «Следствие.Инфо», им также принадлежит ресторан «Гималаи» на Крещатике в Киеве.