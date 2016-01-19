В Украине продолжается формирование Сил спецопераций и реорганизация десантных войск – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины, подполковник Алексей Чернобай на брифинге в Киеве.

«Продолжается формирование Сил специальных операций и реорганизация Высокомобильных десантных войск», - сказал он и добавил, что также проводится активная работа по возрождению и развитию Военно-морских сил, которые уже восстановили способности по защите морских рубежей.

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Также Чернобай отметил, что с учетом опыта Антитеррористической операции в Вооруженных силах Украины внедрена новая комплексная система подготовки войск, приближенная к стандартам НАТО. В рамках ее реализации в 2015 году проведено 650 учений на территории Украины и за ее пределами, а также 225 мероприятий оперативной подготовки, основным из которых были командно-штабные учения с органами управления и войсками “Решительный ответ – 2015”.