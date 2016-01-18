К блокированию офиса УКРОПа может быть причастна фирма, связанная с ближайшим окружением Порошенко - заявление

Об это сообщается в соответствующем заявлении “Украинского объединения патриотов – УКРОП”.

Отмечается, что сейчас попасть в офис партии невозможно.

"По сообщениям сотрудников, некоторые из вооруженных людей заявили, что являются работниками частной охранной фирмы “Альфа-Щит”. По полученной партией предварительной информации, эта компания аффилирована с ближайшим окружением Петра Порошенко", - отмечается в заявлении УКРОПа.

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"Партия УКРОП требует от руководства государства защитить остатки законности и правопорядка в Украине; принять меры для установления виновных в этой вооруженной провокации; прекратить давление на политических оппонентов; а также немедленно начать расследование бандитского нападения на активистов партии во время позорного заседания Днепровского районного суда г. Киева, уничтожение автомобиля журналистки Светланы Крюковой, осады офиса партии УКРОП", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в УКРОПе требуют независимого расследования этих преступлений, с привлечением международных специалистов, и обещают обратиться с такой просьбой к западным союзникам и партнерам Украины.

"Мы уверяем Петра Порошенко, что никакие провокации, организованные его криминальным окружением в органах исполнительной и законодательной власти, а также в правоохранительной и судебной системе, не остановят протесты патриотов против коррупционной и предательской политики", - подчеркнули в УКРОПе.

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Как сообщал УНИАН, вооруженные молодчики блокируют все входы и выходы из здания центрального офиса партии УКРОП.