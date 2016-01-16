ГПУ проведет масштабные проверки "Правого сектора" - СМИ

01:22, 16 января 2016
Политика
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ГПУ планирует провести масштабные проверки политической партии "Правый сектор" и ряда общественных движений "Самообороны".

УНІАН

Об этом сообщают "Украинские новости".

"В последнее время участились случаи, когда бандиты под прикрытием флагов патриотических организаций совершают преступления. Нужно начать ревизию этих формирований ("Правого сектора" и самообороны - ред)", - сказал прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.

Мол, организации выходят из-под контроля государства и это нужно прекращать.

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Как сообщал УНИАН, 10 января около 4 часов утра 5 пьяных граждан ворвались на турбазу «Хата магната» на Драгобрате и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. А после этого устроили пьяные разборки с персоналом, в ходе которых избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями были госпитализированы, а также устроили стрельбу из пистолетов. Отмечалось, что пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт, чтобы заработать средства во время горнолыжного сезона.

В свою очередь в ходе возникшей драки сами нападавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы. На данный момент им объявлено о подозрении в хулиганстве. Четверо из них уже взяты под стражу.

Движение «Правый сектор» подтверждает, что речь идет о его членах, однако предполагает, что их конфликт с персоналом турбазы «Хата Магната» мог возникнуть из-за якобы антиукраинских высказываний этих сотрудников, среди которых есть выходцы из Донбасса».

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