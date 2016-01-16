ГПУ проведет масштабные проверки "Правого сектора" - СМИ

Об этом сообщают "Украинские новости".

"В последнее время участились случаи, когда бандиты под прикрытием флагов патриотических организаций совершают преступления. Нужно начать ревизию этих формирований ("Правого сектора" и самообороны - ред)", - сказал прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.

Мол, организации выходят из-под контроля государства и это нужно прекращать.

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Как сообщал УНИАН, 10 января около 4 часов утра 5 пьяных граждан ворвались на турбазу «Хата магната» на Драгобрате и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. А после этого устроили пьяные разборки с персоналом, в ходе которых избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями были госпитализированы, а также устроили стрельбу из пистолетов. Отмечалось, что пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт, чтобы заработать средства во время горнолыжного сезона.

В свою очередь в ходе возникшей драки сами нападавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы. На данный момент им объявлено о подозрении в хулиганстве. Четверо из них уже взяты под стражу.

Движение «Правый сектор» подтверждает, что речь идет о его членах, однако предполагает, что их конфликт с персоналом турбазы «Хата Магната» мог возникнуть из-за якобы антиукраинских высказываний этих сотрудников, среди которых есть выходцы из Донбасса».