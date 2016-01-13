Порошенко, Меркель и Олланд обсудили дальнейшие шаги по выполнению Минских соглашений

22:21, 13 января 2016
Политика
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Лидеры Германии, Украины и Франции обсудили дальнейшие шаги по выполнению Минских соглашений.

REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги для выполнения Минских договоренностей, в частности подготовку к возобновлению Украиной полного контроля над границей и модальности проведения выборов на Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, в разговоре лидеров Украины, Германии и Франции, в частности, речь шла о согласовании модальностей проведения местных выборов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей согласно украинскому законодательству и подготовке к возобновлению Украиной полного контроля над границей.

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В этом контексте президент Украины подчеркнул важность привязки всех шагов, предусмотренных Минскими соглашениями, к конкретным датам в 2016 году в связи со срывом Россией выполнения своей части обязательств.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран «нормандского формата» договорились продлить срок действия Минских соглашений на 2016 год.

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