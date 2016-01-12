КС начал рассмотрение изменений в Конституцию в части правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, судьей-докладчиком по делу является Александр Литвинов.

На рассмотрении присутствуют 13 судей КС при необходимом кворуме в 12 человек.

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Напомним, решением от 22 декабря 2015 года Рада обратилась в КС с просьбой дать заключение относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию о правосудии (№3524), внесенного президентом Петром Порошенко на рассмотрение как неотложный, требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.