Россия намерена провести в 2016 году стратегические учения у границ Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал на селекторном совещании с руководством российских вооруженных сил.

"На фоне непростой международной военно-политической обстановки в ходе учений важно оценить наши возможности по защите национальных интересов на юго-западном стратегическом направлении. Войска и силы должны отработать вопросы боевого взаимодействия и эффективных действий в горной местности с учетом роста террористических угроз в регионе", - сказал Шойгу.

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Кроме того, он заявил об укреплении потенциала стратегических ядерных сил и реализации оборонно-космических программ. В связи с этим, сказал Шойгу, в 2016 году в ракетных войсках стратегического назначения необходимо будет поставить на боевое дежурство 5 ракетных полков, оснащенных современными ракетными комплексами.

"При этом требуется планомерно совершенствовать инфраструктуру обеспечения стратегических ядерных сил, в первую очередь - пункты базирования стратегических подводных ракетоносцев и аэродромы дальней авиации", - заявил Шойгу.

По его словам, также планируется завершить обустройство военных объектов в островной части Арктики и формирование инфраструктуры на Курилах.

"Далее мы перейдем ко второму этапу строительства и создания наших баз в Арктике", - сказал Шойгу.

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По его словам, в этом году будет продолжена практика внезапных проверок боевой готовности с привлечением федеральных и региональных органов власти. Такие проверки охватят все военные округа и рода войск. При их проведении самое пристальное внимание будет уделяться переброскам войск на дальние расстояния, созданию группировок на угрожаемых направлениях, отработке задач противовоздушной обороны с практическим применением авиации, подчеркнул глава Минобороны РФ.

Он отметил, что в ракетных войсках стратегического назначения на боевое дежурство в 2015 году заступили 6 ракетных полков, оснащенных комплексами "Ярс" стационарного и подвижного базирования. Усилилась боевая мощь морских стратегических ядерных сил. В состав сил постоянной готовности введены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

Кроме того, на новый качественный уровень выведены силы общего назначения. В Сухопутных войсках за год сформировано 8 бригад различного назначения, сообщил Шойгу.