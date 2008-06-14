Звягильский пообещал тому, кто закрыл его шахту: "Будешь харкать кровью"?

Председатель правления Совета арендаторов арендного предприятия "Шахта им. Засядько", народный депутат Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ угрожает физической расправой начальнику Донецкого горного округа, заместителю начальника Донецкого Территориального управления Госгорпромнадзора Юрию СКРЫПНИКУ.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре Госгорпромнадзора Украины.

В заявлении отмечается, что Госгорпромнадзор вынужден обратиться в правоохранительные органы с просьбой обеспечить личную охрану Ю.СКРЫПНИКУ в связи с угрозами расправы, поступившими лично от Е.ЗВЯГИЛЬСКОГО.

По информации Госгорпромнадзора, Е.ЗВЯГИЛЬСКИЙ сказал начальнику Донецкого горного округа Горпромнадзора следующие слова: "Будешь харкать кровью и сидеть на нарах".

Такие угрозы в адрес Ю.СКРЫПНИКА поступили сразу после запрета инспекцией Теруправления Госгорпромнадзора угледобычи в 18-й восточной лаве шахты им. Засядько.

Госгорпромнадзор акцентирует, что 14 июня Е.ЗВЯГИЛЬСКИЙ пригласил на предприятие начальника горного округа якобы для выяснения вопросов относительно возобновления работ на шахте. Однако, в присутствии директора шахты и инженерно-технических работников предприятия, Е.ЗВЯГИЛЬСКИЙ лично высказал начальнику округа угрозы и нанес оскорбления достоинства человека, угрожая лишением свободы и физической расправой.

В Госгорпромнадзоре также напомнили, что шахта им.Засядько является наиболее травмоопасным предприятием Украины. «Ужасная статистика свидетельствует о том, что здесь с 1999 года здесь было травмировано около 2000 горняков, в том числе 286 – смертельно», - отмечается в заявлении.