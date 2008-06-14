Катеринчук лишил полномочий своих депутатов в Киевсовете

13 июня 2008 года была созвана ІІ Межпартийная конференция Киевской городской региональной организации политической партии «Европейская партия Украины» и Региональной организации политической партии «Европейская платформа». Об этом сообщает пресс-служба Блока Николая Катеринчука.

На конференции в 16 час. 26 мин. был рассмотрен и проголосован вопрос об отзыве и досрочном прекращении полномочий депутатов, избранных по списку Блока Николая Катеринчука.

Руководствуясь ч.ч. 5, 6 ст. 5 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», Соглашением об образовании избирательного блока местных организаций политических партий на внеочередных выборах депутатов Киевского городского совета и, принимая во внимание Акт от 13.06.08 г. (удостоверяет факт отсутствия личных письменных заявлений от депутатов к Киевскому городскому совету, избранных по списку Блока Николая Катеринчука, о вхождении в состав депутатской фракции Блока Николая Катеринчука в Киевском городском совете) было принято решение отозвать и досрочно прекратить полномочия следующих депутатов: Ланового Владимира Тимофеевича, Резникова Алексея Юрьевича, Тесленко Павла Петровича, Гавриленко Бориса Борисовича и Ярошенко Романа Валерьевича.

Также 13 июня 2008 года в 16 ч. 40 мин. в Киевскую территориальную избирательную комиссию было представлено и зарегистрировано сообщение (вх. № 3062 от 13.06.2008) о решении ІІ Межпартийной конференции, с просьбой к ТВК в соответствии с положениями действующего законодательства Украины в трехдневный срок со дня получения этого решения, принять соответствующее решение о признании избранными и зарегистрировать следующих по очередности кандидатов в депутаты Киевского городского совета от избирательного списка Блока Николая Катеринчука.

“Пятница-тринадцатое стала для депутатов-предателей Тесленко, Ярошенко и Гавриленко роковым днем. Конференция единогласно лишила промэрское большинство в Киевсовете арифметической достаточности. Я считаю, что таким способом мы доказали собственную преданность заявленным лозунгам и тем избирателям, которые проголосовали за нас на досрочных выборах в Киеве. Я не отрицаю судебной волокиты по этому вопросу, однако, правда на нашей стороне», - сказал Николай Катеринчук после проведения конференции.