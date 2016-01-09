Эрдоган – Путину: зачем вы вторглись в Украину, вас кто-то приглашал?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал военное присутствие России в Сирии, сообщает «Росбалт».

«Россия говорит, что их туда позвало сирийское правительство. Но нынешнее правительство Сирии ведь нелегитимное», — отмечает он.

"Они говорят: «ООН считает нас легитимными». Может считать, но вы не обязаны прибывать в любое место, куда позовут. Для чего когда-то вы вторглись в Грузию? Вторглись, потому что вас позвали? Что вам нужно было в Грузии? В Украину вы вторглись, потому что вас пригласили? Зачем вы вторглись в Украину?", — вопрошает Эрдоган.

Кроме того, он заявил, что "Россия не борется в Сирии против ИГИЛ". "Там они бомбят умеренных оппозиционеров, а также наших туркманских соотечественников. Вчера я принял туркманов из Байырбуджака, все они говорят, что их села бомбят. К сожалению, ситуация такова, однако они стараются обмануть весь мир при помощи серьезно организованной дезинформации», — подчеркнул турецкий лидер.

Отношения между Россией и Турцией резко ухудшились после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. Анкара утверждает, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство.

Россия ввела в отношении Турции экономические санкции. Ростуризм запретил туроператорам продавать путевки в Турцию в связи с угрозой терроризма в этой стране.

С 1 января 2016 года Москва запретила ввоз из республики овощей и фруктов, цветов, мяса птицы и соли. Кроме того, введен запрет на чартерные перевозки и отменен безвизовый режим.

Добавим также, что военно-воздушная кампания РФ в Сирии началась 30 сентября после соответствующего запроса президента страны Башара Асада.