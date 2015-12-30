Керри обвинил Россию в убийстве мирных жителей в Сирии
13:47, 30 декабря 2015Мир
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Госсекретарь США Джон Керри обвинил Россию в убийстве мирных жителей в Сирии.
REUTERS
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по словам Джона Керри, российские авиаудары унесли жизни сотен гражданских лиц.
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Об этом глава Госдепартамента США сказал в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Керри не исключил, что жертвой российских бомбардировок мог стать полевой командир и представитель так называемой «умеренной оппозиции» Захран Аллюш.
Реакции на это заявление со стороны МИД РФ пока не последовало. Однако ранее Москва неоднократно подчеркивала, что российские самолеты бомбят исключительно позиции террористов.
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