Довгого и Кернеса вызовут на допрос

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что на будущей неделе столичная милиции вызовет на допрос в качестве свидетеля секретаря Киевского городского совета Олеся ДОВГОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Симферополе.

«На будущей неделе вызываем на допрос секретаря Киевского городского совета», - сказал он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО не уточнил, в рамках расследования какого уголовного дела секретарь Киевсовета будет вызван.

В то же время министр проинформировал, что также на допрос будет вызван секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС.

В этом контексте Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что Г.КЕРНЕСА вызывают уже в третий раз, и если он не явится, то милиция будет решать вопрос о его принудительной доставке на допрос.

Он подчеркнул, что оба должностных лица пока являются свидетелями, впрочем не исключил, что их процессуальный статус может измениться в зависимости от того, какие они дадут показания и от того, какие факты появятся при расследовании уголовного дела.

Вместе с тем, на один из уточняющих вопросов министр ответил, что и Г.КЕРНЕС, и О.ДОВГИЙ вызываются «по подозрению в совершении должностных преступлений».