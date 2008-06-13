Россия и НАТО проведут совместные учения
15:28, 13 июня 2008Политика
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10 министров поблагодарили Россию
Россия и НАТО проведут совместные учения по антитеррористической тематике, сообщил журналистам министр обороны России Анатолий СЕРДЮКОВ по итогам прошедшего сегодня заседания Россия - НАТО.
Как передает Газета.ru, по его словам, все выступившие 10 министров выразили благодарность России за соглашение по транзиту грузов в Афганистан. «Они высоко оценили недавние учения в Норвегии по спасению экипажей аварийных подводных лодок», - также отметил А.СЕРДЮКОВ.
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