Россия и НАТО проведут совместные учения по антитеррористической тематике, сообщил журналистам министр обороны России Анатолий СЕРДЮКОВ по итогам прошедшего сегодня заседания Россия - НАТО.

Как передает Газета.ru, по его словам, все выступившие 10 министров выразили благодарность России за соглашение по транзиту грузов в Афганистан. «Они высоко оценили недавние учения в Норвегии по спасению экипажей аварийных подводных лодок», - также отметил А.СЕРДЮКОВ.