Разочарование действиями России поможет Украине вернуть оккупированные территории - Геращенко

Об этом она сказала в интервью 5 каналу.

"Минские соглашения не выполняются, но они работают. Потому что они привязаны к санкциям... Санкции останавливают наступление, они немного связывают руки Российской Федерации, потому что ее экономика идет к краху. Очевидно, что время играет на Украину, но у нас этого времени нет", - считает нардеп.

По ее мнению, реинтеграция жителей Донбасса в украинские реалии – это вопрос времени и усилий не только Украины, но и всего мира. Геращенко также отметила, что у них есть непонимание ситуации и намерений у Украины из-за российской пропаганды.

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"Но там также есть ненависть к боевикам, которые просто держат в заложниках 2,5 миллиона человек. И если еще год назад там кричали "Путин, Путин!", теперь есть вопросы и к России, потому что рубль ходит (как валюта), но рубля нет. В кошельке у людей рубля нет. Да, в Украине тоже трудно с экономикой, и война забирает большую часть нашей экономики. Но украинцы, несмотря на очень тяжелую ситуацию и то, что есть вопросы к власти, понимают ситуацию. Там же была такая вера в то, что "ура!" – а нет "ура!", - сказала Геращенко.

"Я надеюсь, что все это будет способствовать возвращению Украины на Донбасс. Хотя очевидно, что это вопрос не одного дня, месяца или года", - отметила нардеп.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Ирина Геращенко отрицает наличие законопроекта об амнистии боевиков. Она подчеркнула, что, ни в одной стране мира амнистия участников конфликта не проводилась до его завершения, поскольку это безнаказанность.