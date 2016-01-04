Гройсман: Вместе с новым годом вступили в действие и новые законы, которые меняют "правила игры"

Он остановился на некоторых важных новациях, которые, благодаря парламенту, начали действовать с 1 января 2016 года.

В частности, он отметил 10 важных новых положений, среди которых вступление в силу соглашение о свободной торговле с ЕС, отмена дополнительного импортного сбора, снижение ставки единого социального взноса с работодателей до 22% и отмена ЕСВ, уплачиваемого работниками.

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Гройсман также отметил, что «партии отныне будут финансироваться из государственного бюджета, это сделает их более независимыми от олигархов. Также они обязаны будут предоставлять отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера».

И он добавил, что «установлены нулевая ставка ввозной пошлины на электромобили, ежемесячные доплаты инвалидам с детства подгруппы А 1 группы; сельхозпроизводители, что отнесены к четвертой группе плательщиков единого налога, освобождены от возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий, перерасчет пенсий пенсионерам-военнослужащим теперь проводится с даты возникновения у пенсионера права на нее, а не с момента подачи всех необходимых документов».

«Отныне осуществлять регистрацию недвижимости и бизнеса будут органы местного самоуправления. Теперь - не надо ехать в Киев, чтобы решать эти вопросы, а также с целью запуска новой модели рынка природного газа в Налоговый кодекс внесены положения, которыми изменены условия расчета цены продажи газа и уточнен порядок налогообложения НДС операций по транспортировке и распределению природного газа», - подчеркнул председатель парламента.