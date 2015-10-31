"Да, это режим Порошенко": Филатов опубликовал видео, как в его приемную без понятых проникли люди

Один из проникших людей после неоднократных просьб представиться заявил, что он является следователем Генеральной прокуратуры Украины.

У меня в приемной народного депутата обыск.Да. Это не сон, это - режим Порошенко.Политики, пожалуйста, выскажите сво... Posted by Borys Filatov on 31 октября 2015 г.

Прямо сейчас у мен в приемную без понятых проникли люди. Posted by Borys Filatov on 31 октября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана. Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета "УКРОП" Бориса Филатова. По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". Во время задержания они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.