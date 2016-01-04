Итоги в виде снимков: Порошенко показал свои лучшие фото за 2015 год

Президент Украины Петр Порошенко подвел итоги 2015-го, показав свои лучшие фото за прошедший год.

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