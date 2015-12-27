Порошенко с семьей погуляли по новогодней ярмарке на Софийской площади (фото)

Вечером 26 декабря президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной и детьми посетили новогоднюю ярмарку на Софийской площади. Об этом говорится на странице главы государства в Facebook.

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Президент пообщался на ярмарке с горожанами, поздравил их с наступающим Новым годом, а также приобрел для внука сувенир в народном стиле – вышитую мягкую игрушку. Кроме того, президентская семья символически присоединилась к оформлению главной елки Киева.

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"Спасибо за энергетику, Киев! Спасибо сотням украинцев, которых мы встретили на площади. Ваша вера и ваша поддержка очень важна", - написал Порошенко.