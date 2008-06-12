Мер Львова - Яценюку: нельзя плевать в глаза и говорить, что это дождь

Сегодня на подготовку к «Евро 2012» государство не дало Львову ни одной гривни. Возможно, деньги дадут в ноябре и попросят до декабря освоить. А что мы потом скажем КРУ? Вот такая политика нашего государства. Об этом эмоционально заявил сегодня, 12 июня, городской голова Львова Садовый на встрече с Председателем Верховной Рады Украины Арсением Яценюком, сообщает ZIK.

Сегодня во Львовском облсовете депутаты и представители местной власти говорят о том, что сдерживает развитие местного самоуправления. В своем выступлении городской председатель Львова Садовый оперировал конкретными цифрами. Он выразил надежду, что встреча с Яценюком даст надежду на решение ряда проблем. «Местное самоуправление – фундамент государства. Города держат страну. Однако сейчас идет наступление на местное самоуправление – государство рубит сук, на котором сидит», – сказал Андрей Садовый.

Поэтому, городской председатель Львова предложил расширить права местного самоуправления, изменить систему отношений с Правительством, в частности, в части планирования субвенций. Садовый и в дальнейшем настаивает на том, чтобы в принимающих «Евро-2012» городах 50% от НДС не коммунальных предприятий оставались в бюджете города.

Городской председатель Львова также выразил надежду, что Арсений Яценюк сегодня заслушает доклад депутата Львовского горсовета Веры Лясковской относительно земельных вопросов во Львове.

«Такого хамского отношения к земле львовского общества я еще не видел! Это вопрос национальной безопасности. Нельзя плевать в глаза и говорить, что это дождь», – заявил Садовый.

Мер Львова во время выступления говорил громко и эмоционально.