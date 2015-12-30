Президент рассказал про оборонительные рубежи и опорные пункты армии на восточном направлении

На восточном направлении созданы три оборонительные рубежа, оборудовано более 410 ротных и взводных опорных пунктов, продолжается оборудование еще 70.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с военными - участниками антитеррористической операции в городе Северодонецк Луганской области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«На восточном направлении созданы три оборонительные рубежи, оборудовано более 410 ротных и взводных опорных пунктов, продолжается оборудование еще 70», - отметил он.

Отмечается, что в течение 2015 года в Вооруженные Силы Украины было поставлено более 3600 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, около 402 тысяч единиц ракет и боеприпасов различного назначения.