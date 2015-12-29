Украина останется в программе реформ МВФ - Яценюк

19:13, 29 декабря 2015
Политика
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Украина не рассматривает варианты выхода из программы сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом и будет выполнять условия совместной работы, сказал в ходе итоговой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Фото УНИАН

Он отметил, что условия сотрудничества с МВФ не всегда находят понимание и крайне негативно влияют на личные рейтинги премьер-министра.

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Однако, подчеркнул Яценюк, он «не обращает на это внимания».

Напомним, МВФ в конце января решит судьбу кредита для Украины и может объединить 3 и 4 транши.

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