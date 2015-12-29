Яценюк не собирается инициировать замену "своих" министров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам 2015 года.

"Я не планирую подавать на смену кого-либо из министров от "Народного фронта" и ожидаю, какой будет позиция наших политических партнеров. В первую очередь наши политические партнеры - это "Блок Петра Порошенко", - отметил Яценюк.

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Премьер также выразил свою полную поддержку деятельности Наталии Яресько на должности министра финансов Украины. "Я ее полностью поддерживаю", - сказал он.

По словам Яценюка, решение о смене правительства "должно быть принято на уровне президента Украины, "Блока Петра Порошенко", премьер-министра и "Народного фронта" и других членов коалиции, как сегодняшних, так и, возможно, тех, которые были в коалиции и которые хотят вернуться".