Рада назначила внеочередные выборы мэра Кривого Рога на 27 марта

За принятие соответствующего законопроекта №3613 за основу и в целом со второй попытки проголосовали 239 народных депутатов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и утрачивает силу в день, следующий за днем вступления в полномочия Криворожского городского головы, избранного на внеочередных выборах 27 марта 2016 года.

Центральная избирательная комиссия должна с учетом предложений соответствующей территориальной избирательной комиссии определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Криворожского городского головы.

Кроме того, ЦИК должен принять меры по материально-техническому обеспечению подготовки и проведения внеочередных выборов Криворожского городского головы в порядке, установленном законом о местных выборах.

Согласно данным на сайте парламента, за данное решение изначально проголосовали лишь 218 депутатов при 226 минимально необходимых, однако сразу после этого был поставлен на голосование вопрос о возвращении к рассмотрению назначения выборов мэра Кривого Рога, что поддержал уже 241 депутат.

Как сообщал УНИАН, согласно официальным результатам второго тура выборов мэра Кривого Рога, городским головой 15 ноября был избран представитель "Оппозиционного блока", действующий мэр Юрий Вилкул, получивший 89 209 голосов избирателей. Его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог получил 88 457 голосов.

По заявлению представителей "Самопомочи" было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог) по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов мэра Кривого Рога.

При этом председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что у Центризбиркома нет оснований ставить под сомнение законность действий городской избирательной комиссии Кривого Рога по установлению результатов выборов мэра.

26 ноября Верховная Рада создала ВСК по проверке нарушений во время выборов Криворожского городского головы.

7 декабря Криворожский горизбирком принял решение обратиться к парламенту с просьбой о назначении новых выборов мэра города.