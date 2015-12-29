Российская агрессия заставила наращивать военную составляющую в ГПСУ - глава ведомства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

"Российская агрессия заставила, кроме правоохранительной компоненты, активно наращивать и военную. Это касалось как организационных мероприятий, так и оснащения бронетехникой и современным вооружением", - подчеркнул Назаренко.

В частности, он сказал, что Госпогранслужба имеет на сегодняшний день уже 240 бронемашин разного типа и групповое оружие.

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"Бюджет нашего ведомства в этом году был небольшой, но мы сумели максимально привлечь международную помощь, реализовали 24 международных проекта. На следующий год с нашими иностранными партнерами предварительно согласовано 27 проектных предложений", - сказал Назаренко.

При этом он отметил, что, несмотря на ограниченное финансирование, пограничники сохранили, а в отдельных направлениях нарастили потенциал морской охраны и пограничной авиации.

"На море были задействованы 11 кораблей и 52 катера. Воздушное патрулирование и другие задачи выполняли два патрульных самолета и три вертолета", - сказал Назаренко.

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Также, при содействии правительства, на прошлой неделе ведомственный автопарк пополнился 7 легкими патрульными самолетами Diamond.

"Хочу подчеркнуть, что нами, исходя из имеющихся возможностей и существующих угроз, отработано четкое концептуальное видение дальнейшего развития как морской, так и авиационной составляющей нашего ведомства", - сообщил Назаренко.