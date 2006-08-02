Ющенко сегодня вечером в телеобращении к народу объявит свою позицию
14:38, 02 августа 2006Политика
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Президент обнародует окончательное решение
Сегодня вечером Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телеобращении к украинскому народу объявит свою позицию относительно ситуации в стране.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.
Она отметила, что В.ЮЩЕНКО обнародует окончательное решение относительно своих последующих действий.
По ее словам, время телеобращения уточняется и будет сообщено дополнительно.
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