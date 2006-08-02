Ющенко сегодня вечером в телеобращении к народу объявит свою позицию

Сегодня вечером Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телеобращении к украинскому народу объявит свою позицию относительно ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Она отметила, что В.ЮЩЕНКО обнародует окончательное решение относительно своих последующих действий.

По ее словам, время телеобращения уточняется и будет сообщено дополнительно.