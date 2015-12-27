Появилось видео применения силы со стороны силовиков к депутатам и сторонникам Корбана в Днепровском суде

Пресс-служба партии "УКРОП" опубликовала видео применения силы со стороны силовиков по отношению к депутатам и сторонникам Корбана в Днепровском суде.

Как сообщал УНИАН, силовики начали применять силу к депутатам и сторонникам Корбана, защита заявляет, что тот потерял сознание. В зал суда зашла дополнительная группа спецподразделения СБУ "Альфа". Они одеты в балаклавы и бронежилеты.