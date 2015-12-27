Появилось видео применения силы со стороны силовиков к депутатам и сторонникам Корбана в Днепровском суде
23:43, 27 декабря 2015Политика
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Опубликовано видео применения силы со стороны силовиков к депутатам и сторонникам Корбана в Днепровском суде.
Правоохранители толкаются с нардепами / скриншот видео
Пресс-служба партии "УКРОП" опубликовала видео применения силы со стороны силовиков по отношению к депутатам и сторонникам Корбана в Днепровском суде.
Как сообщал УНИАН, силовики начали применять силу к депутатам и сторонникам Корбана, защита заявляет, что тот потерял сознание. В зал суда зашла дополнительная группа спецподразделения СБУ "Альфа". Они одеты в балаклавы и бронежилеты.
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