В суде заявляют, что дело Корбана необходимо слушать в другом зале из-за неисправности системы фиксации
22:52, 27 декабря 2015Политика
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В Днепровском районном суде города Киева заявляют, что дело лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана необходимо слушать в другом зале из-за неисправности системы фиксации.
Дело Корбана необходимо слушать в другом зале из-за неисправности системы фиксации / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал судебный распорядитель в рассмотрении дела Корбана.
"Заседание состоится в шестом зале... В связи с поломкой системы фиксации", - сказал судебный распорядитель.
Его слова остались без реакции.
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Ситуация остается неизменной. Народные депутаты и активисты партии "УКРОП" не дают возможности, чтобы правоохранители вывели Корбана в другой зал судебных заседаний.
Правоохранители заблокировали все входы и выходы в здание суда. Никого не впускают и не выпускают.
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