В суде заявляют, что дело Корбана необходимо слушать в другом зале из-за неисправности системы фиксации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал судебный распорядитель в рассмотрении дела Корбана.

"Заседание состоится в шестом зале... В связи с поломкой системы фиксации", - сказал судебный распорядитель.

Его слова остались без реакции.

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Ситуация остается неизменной. Народные депутаты и активисты партии "УКРОП" не дают возможности, чтобы правоохранители вывели Корбана в другой зал судебных заседаний.

Правоохранители заблокировали все входы и выходы в здание суда. Никого не впускают и не выпускают.