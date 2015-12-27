Яценюк: Принятие бюджета - это вотум доверия украинским реформам
За главный финансовый документ государства на следующий год проголосовали 263 народных депутата Украины.
«Это не просто вотум доверия правительственной политике. Это вотум доверия украинским реформам. Это знак нашего единства, знак возможности находить компромиссы и знак ответственности украинского политического класса за будущее украинского государства», - подчеркнул премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах» в воскресенье, 27 декабря, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
«Несмотря на все политические дискуссии и политическое противостояние в стенах парламента нам удалось принять закон Украины о государственном бюджете на следующий год и все законы, необходимые для наполнения доходной части государственного бюджета», - подчеркнул глава правительства.
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Он выразил благодарность народным депутатам Украины, «которые вместе с Правительством нашли все компромиссы и взяли на себя политическую ответственность за судьбу страны». «Это фракция «Народного фронта», фракция Блока Петра Порошенко и это отдельные депутатские группы и народные депутаты Украины, которые осознали свою ответственность перед страной, свою ответственность за будущее украинского государства. Если мы вместе, у нас всегда все получается», - сказал Яценюк.
Как сообщал УНИАН, Арсений Яценюк в ходе внеочередного заседания правительства заявил, что принятие Верховной Радой закона о государственном бюджете на 2016 год стало компромиссом между видением парламента и правительства, и является вотумом доверия избранным планом реформ.