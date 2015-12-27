Яценюк: Принятие бюджета - это вотум доверия украинским реформам

«Это не просто вотум доверия правительственной политике. Это вотум доверия украинским реформам. Это знак нашего единства, знак возможности находить компромиссы и знак ответственности украинского политического класса за будущее украинского государства», - подчеркнул премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах» в воскресенье, 27 декабря, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Несмотря на все политические дискуссии и политическое противостояние в стенах парламента нам удалось принять закон Украины о государственном бюджете на следующий год и все законы, необходимые для наполнения доходной части государственного бюджета», - подчеркнул глава правительства.

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Он выразил благодарность народным депутатам Украины, «которые вместе с Правительством нашли все компромиссы и взяли на себя политическую ответственность за судьбу страны». «Это фракция «Народного фронта», фракция Блока Петра Порошенко и это отдельные депутатские группы и народные депутаты Украины, которые осознали свою ответственность перед страной, свою ответственность за будущее украинского государства. Если мы вместе, у нас всегда все получается», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Арсений Яценюк в ходе внеочередного заседания правительства заявил, что принятие Верховной Радой закона о государственном бюджете на 2016 год стало компромиссом между видением парламента и правительства, и является вотумом доверия избранным планом реформ.