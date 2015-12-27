Адвокат Корбана призывает Авакова и Грицака прибыть в Днепровский суд Киева и урегулировать ситуацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила адвокат Оксана Томчук.

"Друзья, я через прямой эфир, через включение обращаюсь к министру внутренних дел. Пожалуйста, господин Арсен, придите сюда или пришлите кого-то, кто может урегулировать этот конфликт. Пришлите кого-то - уполномоченных лиц. Я думаю, что здесь должен быть человек рангом министра или заместителя министра", - подчеркнула Томчук.

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Вместе с этим, она обратилась к председателю СБУ Василию Грицаку, потому что ситуация не решается.

"Господин Грицак, пожалуйста придите сюда, я знаю, что вы все в стране, я понимаю, что вы все здесь. Пожалуйста, нам необходимо решить вопрос, нам необходимо вывести человека, дать ему коридор. Мы не можем от ваших орлов получить коридор", - заявила Томчук.