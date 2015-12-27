Защита Корбана заявляет о намерении прокуратуры вывезти их подзащитного на вертолете в Чернигов
Защита лидера партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадия Корбана заявляет о намерении прокуратуры вывезти их подзащитного на вертолете в Чернигов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Оксана Томчук в Днепровском районном суде Киева.
"Есть информация, что они готовят вертолет, чтобы транспортировать Корбана в Чернигов", - заявила Томчук.
Она обратилась к прокурорам, чтобы они отреагировали на эту информацию. Прокуроры в свою очередь отказались что-либо комментировать.
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Адвокат сказала, что, "люди, которые находятся рядом с Корбаном... Они говорят о том, что сейчас обсуждается вопрос о его принудительном вывозе... в город Чернигов на вертолете".
Адвокат Алексей Шевчук заявил, что дело вышло за рамки правового поля.
При этом адвокат Андрей Мирошник отметил, что прокуратура уже четыре раза меняла место подследственности.