Защита Корбана заявляет о намерении прокуратуры вывезти их подзащитного на вертолете в Чернигов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Оксана Томчук в Днепровском районном суде Киева.

"Есть информация, что они готовят вертолет, чтобы транспортировать Корбана в Чернигов", - заявила Томчук.

Она обратилась к прокурорам, чтобы они отреагировали на эту информацию. Прокуроры в свою очередь отказались что-либо комментировать.

Читайте такжеДокументы, в которых прокуратура просит доставить Корбана в суд, сфальсифицированы - адвокаты

Адвокат сказала, что, "люди, которые находятся рядом с Корбаном... Они говорят о том, что сейчас обсуждается вопрос о его принудительном вывозе... в город Чернигов на вертолете".

Адвокат Алексей Шевчук заявил, что дело вышло за рамки правового поля.

При этом адвокат Андрей Мирошник отметил, что прокуратура уже четыре раза меняла место подследственности.