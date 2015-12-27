Защита Корбана заявляет о намерении прокуратуры вывезти их подзащитного на вертолете в Чернигов

12:42, 27 декабря 2015
Политика
547

Защита лидера партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадия Корбана заявляет о намерении прокуратуры вывезти их подзащитного на вертолете в Чернигов.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Оксана Томчук в Днепровском районном суде Киева.

"Есть информация, что они готовят вертолет, чтобы транспортировать Корбана в Чернигов", - заявила Томчук.

Она обратилась к прокурорам, чтобы они отреагировали на эту информацию. Прокуроры в свою очередь отказались что-либо комментировать.

Читайте такжеДокументы, в которых прокуратура просит доставить Корбана в суд, сфальсифицированы - адвокаты

Адвокат сказала, что, "люди, которые находятся рядом с Корбаном... Они говорят о том, что сейчас обсуждается вопрос о его принудительном вывозе... в город Чернигов на вертолете".

Адвокат Алексей Шевчук заявил, что дело вышло за рамки правового поля.

При этом адвокат Андрей Мирошник отметил, что прокуратура уже четыре раза меняла место подследственности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter