УКРОП: суд над Корбаном - это политические репрессии, управляемые ближайшим окружением президента

Об этом говорится в заявлении партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП". "Для издевательств над правами человека и законом был использован судья Николай Чаус, обвиняемый в преступных решениях против активистов Майдана и Революции достоинства. Этот судья подлежит люстрации, о чем свидетельствует решение Высшего совета юстиции", - говорится в заявлении партии.

Читайте такжеСуд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Корбана об обеспечении медэкспертизыВ заявлении отмечается, что именно он вынес решение о принудительной доставке Геннадия Корбана на судебное заседание, проигнорировав выводы врачей Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, "которые строго запретили применение любых следственных действий по отношению к Геннадию Корбану во время послеоперационной реабилитации". В связи с этим политсовет партии УКРОП заявил, что "власть президента Петра Порошенко стремительно превращается в авторитарный, репрессивный и антидемократический режим, который широко применяет методы и совершенствует практику сталинского НКВД".

В сообщении отмечается, что "президент Петр Порошенко и его окружение прибегают к применению политически мотивированного и выборочного правосудия, чтобы получить сфальсифицированные уголовные дела и отвлечь внимание общественности от коррупции в действующей власти и безнаказанности палачей Майдана".

В партии считают, что правоохранительная и судебная системы дискредитировали себя и должны быть коренным образом реорганизованы путем люстрации.

"Действия президента Петра Порошенко, его бизнес-партнера в преступных коррупционныхсхемах Игоря Кононенко и назначенных ими руководителей силового блока охраны режима – глав ГПУ и СБУ Виктора Шокина и Василия Грицака, ведут страну к социальному взрыву. Именно политика Петра Порошенко и его ближайшего окружения с каждым днем усиливает угрозу нового восстания украинского народа против продажных чиновников и сросшихся с ними олигархов", - считают в партии.