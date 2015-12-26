Руководитель следственной группы ГПУ по делу Корбана подлежит люстрации - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала адвокат Корбана Оксана Томчук во время перерыва в судебном заседании.

Читайте такжеАдвокаты Корбана вызвали в суд полицию, чтобы сообщить о покушении на убийство их подзащитного"Дело в том, что старший руководитель группы следователей, старший следователь Макеев - это и именно человек, который, будучи в должности прокурора отдела в Житомирской области, подлежал люстрации. Было принято решение о люстрации в мае 2015 года. Чтобы не быть уволенным по люстрации, он сам уволился в июне. Уже в августе его восстановили на работе в Генеральной прокуратуре, не восстановив фактически его процесс люстрационный", - сказала Томчук.

Она отметила, что по делу Корбана в прокуратуре собраны люди, которые имеют определенные "крючки".

Адвокат сказала, что сторона защиты готовит сейчас запрос в соответствующий департамент Министерства юстиции в подтверждение этой информации официально.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

В то же время сегодня Днепровский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на заключение под стражу. При этом судья Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству адвокатов о переносе заседания по рассмотрению меры пресечения в связи с тяжелым состоянием здоровья Корбана.