Судья, который санкционировал принудительное медобследование Корбана, является фигурантом дела о нарушении присяги – адвокат









Как сообщил в комментарии журналистам адвокат лидера УКРОПа Алексей Шевчук, судья, который выносил решение, является фигурантом дисциплинарного производства.

«Как мне стало известно, это судья Чаус, против которого сейчас открыто дисциплинарное производство и которого рекомендовали уволить за нарушение присяги. Это тот судья, который принимал решение относительно событий времен революции. У меня есть опасения, что этим судьей управляют в ручном режиме», – сказал Алексей Шевчук.

Адвокат отметил, что, по его данным, к судье, который вынес это решение, «приходила почти вся Генеральная прокуратура, был прокурор района, к нему приходила председатель суда и представители СБУ». Алексей Шевчук заверил, что все это будет проверено в журнале регистрации посетителей.

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Он также добавил, что решение о принудительной экспертизе является абсурдным, ведь его подзащитный утром 24 декабря добровольно явился для проведения обследования в областной диагностический центр в Днепропетровске.

«Судья принял решение, зная, что Геннадий Корбан утром явился для проведения судебно-медицинской экспертизы. Поэтому можем говорить о заведомо неправосудном решении», – отметил адвокат.

Напомним, 24 декабря Геннадию Корбану отказали в проведении судебно-медицинской экспертизы в Днепропетровском областном диагностическом центре, куда лидер УКРОПа прибыл по требованию следствия, отметив, что она будет проведена в Киеве.