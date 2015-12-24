Корбана повторно госпитализировали

Об этом журналистам сообщила главный врач медицинского центра «Клиника семейной медицины» Людмила Лесничук.

«Обострение болезни обусловлено стрессом, который сегодня пережил пациент», – пояснила врач. Также она рассказала о ключевых исследованиях, которые должен пройти Геннадий Корбан по требованию судмедэкспертизы. «В перечне судмедэкспертизы есть такие исследования: электрокардиограмма, ультразвуковое исследование сердца, коронарография, ангиография сосудов шеи, магнитно-резонансная томография головного мозга», – сказала Людмила Лесничук.

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Врач отметила, что МРТ проводить невозможно, поскольку на теле у пациента есть электронное средство контроля. «Находиться с металлическими предметами в аппарате МРТ категорически запрещено, так как это может нанести очень серьезный вред здоровью пациента и вывести из строя аппаратуру», – отметила Людмила Лесничук. По этой же причине невозможно и проведение ангиографии. Так, в прошлый раз во время исследования электронный браслет вызвал сбой в работе диагностического оборудования.

По рекомендации медика, коронарографию также лучше не проводить, поскольку эта процедура требует введения катетеров в коронарную артерию сердца, что крайне опасно на фоне обостренной ишемической болезни. Кроме того, требуется также введение контрастного вещества, а это большой риск для печени и почек пациента, ведь у Геннадия Корбана сейчас наблюдается нарушение функционирования этих органов.

Напомним, что судья Печерского районного суда Киева во время заседания, которое состоялось 18 декабря, даже не рассмотрел ходатайство защитников Геннадия Корбана о снятии электронного браслета на время проведения необходимых медицинских исследований. Такие действия делают невозможным установление точного диагноза лидера УКРОПа для назначения эффективного лечения.