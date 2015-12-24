В МИД рассказали, о чем могут свидетельствовать разногласия стран ЕС по санкциям против России

Об этом он сказал в интервью журналу "Украинский Тыждень" №51-52 (25 декабря 2015 - 14 января 2016).

Министр отмечает, что у Евросоюза есть консенсус по сохранению санкций против Российской Федерации.

"Свидетельство тому - решение о продлении санкций. Дискуссий о их необходимость фактически не было. Были обсуждения того, насколько эффективна санкционная политика, насколько она побуждает Россию выполнять Минские договоренности, или этого достаточно", - заявил Климкин.

В то же время он утверждает, что "есть расхождения в позициях стран, но это скорее реальное отражение противоречий, имеющихся в Евросоюзе вообще".

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При этом министр подчеркнул: "А что будет через полгода? (После 31 июля 2016 - УНИАН). Это как смотреть в хрустальный шар".

Климкин напомнил, что санкции жестко привязаны к выполнению Минских соглашений. "Оно измеряется четкими критериями. Прежде всего это вывод из оккупированной территории российских наемников, возвращение контроля над границей, к тому же - полный доступ ОБСЕ и международного сообщества, и выборы, а не очередной фарс", - заявил Климкин.