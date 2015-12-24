В МИД рассказали, о чем могут свидетельствовать разногласия стран ЕС по санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что разногласия стран Европейского Союза относительно санкций против Российской Федерации отражают скорее общие противоречия внутри Евросоюза.
Об этом он сказал в интервью журналу "Украинский Тыждень" №51-52 (25 декабря 2015 - 14 января 2016).
Министр отмечает, что у Евросоюза есть консенсус по сохранению санкций против Российской Федерации.
"Свидетельство тому - решение о продлении санкций. Дискуссий о их необходимость фактически не было. Были обсуждения того, насколько эффективна санкционная политика, насколько она побуждает Россию выполнять Минские договоренности, или этого достаточно", - заявил Климкин.
В то же время он утверждает, что "есть расхождения в позициях стран, но это скорее реальное отражение противоречий, имеющихся в Евросоюзе вообще".
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При этом министр подчеркнул: "А что будет через полгода? (После 31 июля 2016 - УНИАН). Это как смотреть в хрустальный шар".
Климкин напомнил, что санкции жестко привязаны к выполнению Минских соглашений. "Оно измеряется четкими критериями. Прежде всего это вывод из оккупированной территории российских наемников, возвращение контроля над границей, к тому же - полный доступ ОБСЕ и международного сообщества, и выборы, а не очередной фарс", - заявил Климкин.