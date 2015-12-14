Российский боевик засветил в соцсетях информацию о потерях "своих" на Донбассе - СМИ

02:39, 14 декабря 2015
Война
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Боевик из Калмыкии (РФ), воевавший на Донбассе, признался, что с января 2014 года в его группе из 31 человека выжили только четверо. 

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Об этом 24-летний Роман Соколов написал на своей странице в социальной сети, сообщают Новости Донбасса.

По его словам, в группе боевиков воевали 17 уроженцев Калмыкии. Сам он также в социальной сети обозначил родной город - столицу республики город Элиста. 

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В 2010-2012 гг. служил в 7-й роте военно-десантных войск города Пскова (РФ). Соколов в комментарии под фотографиями покойного командира с позывным «Бай» признался также, что наибольшие потери его группа понесла в Дебальцево.

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По фотографиям, выложенным Соколовым в сеть можно сделать вывод, что он был во время вооруженного конфликта в Дебальцево, Горловке (Донецкая область), Луганске и Перевальске (Луганская область). 

Также Соколов в комментарии написал, что сейчас он дома, но планирует вернуться в Украину 28 декабря.

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Боевик выложил в сеть также фото его покойного командира «Бая». Байр Горяев - уроженец Яшкульского района республики Калмыкия. Родился 4 декабря 1980 года. Служил при незаконной вооруженной группировке «Всевеликое Войско Донское» в Луганской области. Прибыл воевать на Донбасс 26 августа 2015 года. Предположительно, погиб 6 октября. Тело было найдено 8 ноября. 

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В сообщениях сепаратистских пабликов в социальных сетях также сообщается, что у Горяева была беременная жена и четверо приемных детей.

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