Добкин отсудил у СБУ доступ к государственной тайне

Харьковский окружной административный суд признал незаконным лишение городского председателя Харькова Михаила ДОБКИНА доступа к государственной тайне.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, кроме отмены распоряжения председателя Харьковской облгосадминистрации о лишении доступа к государственной тайне мэра Харькова постановлением суда, который состоялся сегодня, признаны незаконными выводы акта Управления СБУ в Харьковской области, на основании которых было принято такое решение.

Комментируя решение суда, директор Юридического департамента Харьковского горсовета Владимир КОВАЛЕНКО отметил, что оно «является ярким примером того, как суд возвращает веру в законность и справедливость».

По его словам, «все наши требования удовлетворены за незначительным исключением. Мы требовали, чтобы был отменен и признан недействительным весь акт УСБУ, но согласно закону, в судебном порядке могут быть признаны недействительными только его выводы, а не сам акт. И в этой только части наши требования удовлетворены частично. Что касается незаконности распоряжения председателя Харьковской облгосадминистрации об аннулировании допуска городского председателя к гостайне, то оно признано недействительным, незаконным и отменено. Все требования СБУ, связанные с лишением допуска к гостайне секретаря Харьковского городского совета, отменены. Все выводы акта УСБУ аннулированы, то есть признаны незаконными», - сообщил В.КОВАЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2007 года пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности Украины лишила допуска к государственной тайне городского председателя Харькова М.ДОБКИНА.

По ее словам, это связано с тем, что в ходе проведенной СБУ в Харьковском горсовете в первой декаде сентября проверки организации охраны гостайны и обращения документов, которые содержат конфиденциальную информацию, были выявлены грубые нарушения со стороны председателя и секретаря горсовета.