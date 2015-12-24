Рада продлила текущую сессию до 2 февраля 2016 года

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 232 народных депутата из 349, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено продлить срок проведения третьей сессии Верховной Рады до 2 февраля 2016 года.

Кроме того, определено, что неделю с 11 по 15 января – работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах (ранее предполагалось, что это будет пленарная неделя - УНИАН), 18-22 января – работа с избирателями, а неделя с 25 по 29 января – пленарные заседания ВР.

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Постановлением устанавливается, что с целью решения вопросов, связанных с ситуацией в Украине, и необходимостью принятия в связи с этим Верховной Радой соответствующих решений, пленарные заседания созываются в случае необходимости председателем ВР.

При этом спикер в таком случае безотлагательно (но не позднее чем за три дня до дня проведения пленарного заседания) должен проинформировать народных депутатов о времени и месте проведения пленарного заседания.

Как известно, в соответствии с календарным планом проведения сессии, третья сессия ВР должна была закончиться 15 января.