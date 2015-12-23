Постпред Украины не надеется на отмену вето в Совбезе ООН: это "не обойдется без третьей мировой войны"

Для изменения устава ООН и реформирования совета безопасности должно произойти "нечто страшное". Такое мнение высказал новый посол Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет "Европейская правда".

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"Надеяться на преодоление вето я бы не стал. А если, наоборот, будет такой мандат, который устраивает только Россию, а нас – нет, то зачем тогда нам такая операция? Я когда-то уже говорил: чтобы поменять устав ООН и реформировать Совет безопасности, видимо, не обойдется без третьей мировой войны. Должно случиться в мире что-то страшное. И после преодоления этого страшного все вынуждены будут задуматься, почему же у нас была такая неэффективная система? А потому, что вето, и не было реформы ООН", - сказал Ельченко.

Ранее УНИАН сообщал, что Соединенное Королевство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН, поддерживает предложение Франции о добровольном отказе от применения права вето в случаях, когда нужно принять срочные меры для прекращения массовых преступлений.