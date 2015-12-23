Чубаров призывает СНБО предотвратить "новое предательство" по электроснабжению оккупированного Крыма

Об этом он заявил на заседании Верховной Рады, передает корреспондент УНИАН.

Он призвал СНБО рассмотреть вопрос о ранее подписанных договорах на электроснабжение в Крыму и по ситуации, которая ожидается с 1 января 2016 года.

Он подчеркнул, что у него есть два экземпляра договора о поставках электроэнергии в аннексированный Россией Крыма.

По его словам, один из документов "поддельный", а в другом в пункте 1.1 говорится, что "мы поставляем энергию "конечному потребителю Крымского федерального округа".

"Украинские чиновники, которые подписали этот документ, являются преступниками", - подчеркнул Чубаров. Он подчеркнул, что договор действует до 1 января 2016 года.

Читайте такжеЧубаров: электроэнергия в Крым не может поставляться, когда в соглашениях полуостров не определен как АР Крым

Чубаров настаивает на необходимости сделать все для того, чтобы предупредить "новое предательство".

Любой договор, подписанный должностными лицами с Москвой относительно электроснабжения оккупированного Россией Крыма, где не будет указано что это территория Украины, "будет просто предательством позиций Украины, это будет государственная измена", подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что возглавляемое им ведомство работает над новым договором о поставках электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

Читайте такжеЧубаров рассказал, как можно решить вопрос электроснабжения оккупированного Крыма

При этом он допустил, что в договоре после слова "Крым" в скобках будет указано "Украина".

Госкомпания "Укрэнерго" 8 декабря подключила к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

29 ноября госкомпания "Укрэнерго" возобновила линию электропередач 220 кВ "Каховская - Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение Крыму в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такой договоренности не было достигнуто.

6 декабря Чубаров заявил, что участники блокады Крыма позволили частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ "Каховская - Титан".

Читайте такжеСБУ просит руководство ВСУ предоставить данные о военных, которые принимали участие в "блокаде Крыма" - СМИ