Чубаров призывает СНБО предотвратить "новое предательство" по электроснабжению оккупированного Крыма
Лидер Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров настаивает на необходимости созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны по поводу ситуации относительно электроснабжения оккупированного Крыма.
Об этом он заявил на заседании Верховной Рады, передает корреспондент УНИАН.
Он призвал СНБО рассмотреть вопрос о ранее подписанных договорах на электроснабжение в Крыму и по ситуации, которая ожидается с 1 января 2016 года.
Он подчеркнул, что у него есть два экземпляра договора о поставках электроэнергии в аннексированный Россией Крыма.
По его словам, один из документов "поддельный", а в другом в пункте 1.1 говорится, что "мы поставляем энергию "конечному потребителю Крымского федерального округа".
"Украинские чиновники, которые подписали этот документ, являются преступниками", - подчеркнул Чубаров. Он подчеркнул, что договор действует до 1 января 2016 года.
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Чубаров настаивает на необходимости сделать все для того, чтобы предупредить "новое предательство".
Любой договор, подписанный должностными лицами с Москвой относительно электроснабжения оккупированного Россией Крыма, где не будет указано что это территория Украины, "будет просто предательством позиций Украины, это будет государственная измена", подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что возглавляемое им ведомство работает над новым договором о поставках электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.
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При этом он допустил, что в договоре после слова "Крым" в скобках будет указано "Украина".
Госкомпания "Укрэнерго" 8 декабря подключила к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.
29 ноября госкомпания "Укрэнерго" возобновила линию электропередач 220 кВ "Каховская - Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение Крыму в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такой договоренности не было достигнуто.
6 декабря Чубаров заявил, что участники блокады Крыма позволили частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ "Каховская - Титан".
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