Порошенко подписал первый закон, инициированный Савченко

В частности, на сайте Верховной Рады отмечается, что документ возвращен в парламент за подписью президента.

Таким образом, законопроект прошел все стадии принятия и после публикации вступит в силу.

Согласно этому законопроекту, один день, проведенный в СИЗО, в случае вынесения обвинительного приговора будет считаться как два дня заключения.

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Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно усовершенствования порядка отнесения судом срока предварительного заключения в срок наказания)» (№3413).