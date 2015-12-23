Порошенко подписал первый закон, инициированный Савченко
02:26, 23 декабря 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал первый закон, соавтором которого является народный депутат Украины Надежда Савченко, которую сейчас российская власть удерживает в тюрьме.
Порошенко подписал первый закон от Савченко / president.gov.ua
В частности, на сайте Верховной Рады отмечается, что документ возвращен в парламент за подписью президента.
Таким образом, законопроект прошел все стадии принятия и после публикации вступит в силу.
Согласно этому законопроекту, один день, проведенный в СИЗО, в случае вынесения обвинительного приговора будет считаться как два дня заключения.
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Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно усовершенствования порядка отнесения судом срока предварительного заключения в срок наказания)» (№3413).
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