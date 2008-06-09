Яценюк: все отмечают Новый год под елкой, а Украина - под Газпромом

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что заявление России о возможном повышении цены на газ для Украины вдвое не вызвано внешнеполитическими факторами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Афинах, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, должна ли Украина в связи с такими заявлениями затрагивать вопрос о повышении тарифов за транзит.

«Я надеюсь на то, что заявление о повышении цены на газ, произнесенное не внешнеэкономическим ведомством, а внешнеполитическим, ничего не имеет общего с тем, что газ является политическим элементом», - сказал спикер.

По его словам, газ не должен рассматриваться как фактор влияния на внешнюю политику. В то же время, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, речь должна идти о переводе газовых отношений на уровень соответствующих государственных монополий - "Газпрома" и «Нефтегаза». «К тому моменту, пока у нас не будет соглашения о газово-энергетических отношениях, к тому моменту каждый Новый год все будут праздновать под елкой, а мы - под “Газпромом»», - сказал он.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что является противником шантажирования России возможным повышением цены за транзит газа. «Но я такой же противник, чтобы нас шантажировали газовой ценой», - сказал он.

Как сообщалось, 6 июля председатель МИД РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что цена на российский газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится почти вдвое.

"Цены на газ центрально-азиатских стран, который попадает в Украину через территорию России, с 1 января 2009 года будут отвечать европейским ценам, их будут рассчитывать по стандартным формулам, - сказал С.ЛАВРОВ. - Это решение обусловливает и переход на рыночные цены. Цена для Украины из-за этого увеличится почти в два раза".