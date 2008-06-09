Яценюк завтра попробует увидеться с Ющенко и Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК намерен завтра встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО для обсуждения политической ситуации в стране.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Афинах, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, состоятся ли в ближайшее время консультации для разрешения сложившейся ситуации.

«Завтра буду пытаться встретиться со всеми участниками процесса», - сказал председатель ВР.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, это нужно сделать, чтобы на следующей неделе парламент имел возможность работать в нормальном режиме.

В то же время, по мнению председателя ВР, речь должна идти именно о встрече ключевых государственных лиц, поскольку только на уровне совета коалиции этот вопрос не решится.